OMEGNA-10-10-2020-- Una brutta notizia per la Paffoni Fulgor Basket. A seguito di un infortunio rimediato nell’allenamento di giovedi pomeriggio, il giocatore Bertrand Ndzie è stato sottoposto in mattinata ad esami strumentali che hanno purtroppo evidenziato la rottura completa del tendine d’achille. Il ragazzo, cui vanno gli auguri da parte di tutto il nostro mondo per una pronta guarigione, sarà operato prossimamente e dovrà rimanere lontano dal parquet per diversi mesi.