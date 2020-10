GOZZANO -11-10-2020 -- E’ stato il primo cittadino

di Gozzano, Gianluca Godio, a tagliare il nastro, nella mattinata di ieri, sabato 10 ottobre, del ristrutturato parco degli Alpini accanto alla baita delle Penne Nere in regione “Montegrande”. Il sindaco ha di fatto dato il via ufficiale anche alla “due giorni”, (ieri e oggi) nella quale gli Alpini avranno modo di far riscoprire al grande pubblico un luogo caro a tutti i gozzanesi. Dopo il taglio del nastro, madrina Raffaella Piletta, il primo cittadino ha voluto ringraziare gli Alpini “per il costante impegno a favore della Comunità” con una “presenza molto importante, fondamentale per tutti”. Godio non ha mancato di sottolineare i lavori di ripristino dell’area, dopo il maltempo dell’agosto 2019, evidenziando la “grande disponibilità delle Penne Nere”. Massimo Santi, capogruppo (151 tesserati) ha sottolineato un “grande grazie ai miei Alpini per il ripristino del parco e il costante impegno”. Successivamente don Arnaldo Giulini ha celebrato la Messa.