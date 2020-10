ORTA SAN GIULIO -11-10-2020 --Oggi a Poznan

in Polonia è il giorno delle finali del Campionato Europeo Assoluto di Canottaggio dove l'Italia è in gara con 17 equipaggi finalisti sui 21 iscritti. Fra le atlete in gara c’è anche l’ortese Cristina Scazzosi -per tutti Kikki- della Canottieri Lago d’Orta impegnata nei Campionati Europei di Canottaggio e di Pararowing (canottaggio per atleti diversamente abili); la sua barca, già qualificata per partecipare alle Paralimpiadi di Tokio 2020 (nel 2021), è qualificata per disputare la finale che alle ore 11.01 di oggi, domenica 11 ottobre, assegna il titolo di Campione Europeo.

r.a.