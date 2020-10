OMEGNA - 11-10-2020 -- Nuovi sopralluoghi

per constatare i danni della violenta ondata di maltempo che nei giorni 2-3 ottobre ha devastato, fra le altre, anche molte zone del Verbano Cusio Ossola tra cui la città di Omegna.



Nella mattinata di ieri, sabato 10 ottobre, a Omegna è arrivato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per un primo incontro con gli amministratori della zona iniziando così, proprio dal Verbano Cusio Ossola, il suo sopralluogo alle aree maggiormente colpite dal maltempo in Piemonte.



E’ il sindaco di Omegna Paolo Marchioni che ci fornisce un sunto preciso e puntuale dell’incontro di ieri mattina: “Abbiamo fatto questo incontro con Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale, che è venuto a Omegna come prima tappa del suo giro di sopralluoghi in Piemonte… E’ venuto sostanzialmente per prendere visione di alcuni interventi di ripristino in particolare la sponda sul torrente Strona nei pressi del centro per l'impiego al fine di chiedere in settimana la dichiarazione di stato di emergenza al Consiglio dei Ministri- asserisce il primo cittadino di Omegna.- Da questa dichiarazione di stato di emergenza ne deriveranno poi le procedure di urgenza e speciali che riguardano tutte le alluvioni, come un po’ tutte le emergenze di protezione civile.”



L’incontro è durato circa un’ora, dalle ore 9 alle ore 10, e l’occasione è stata utile per consegnare a Borrelli dettagliata documentazione dei danni causati dall’alluvione, gli sono state date le planimetrie e gli sono stati indicati i principali problemi di tutto il VCO.

r.a.

Foto credits: Città di Omegna