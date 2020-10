CASALE CORTE CERRO -11-10-2020 -- Inizio di stagione

con ottimi risultati per la Cusio Ginnastica.

Lo scorso 26 settembre si è disputato a Desio il “torneo di inizio stagione 2020”, organizzato dalla società San Giorgio 79. In pedana dopo 7 mesi di assenza dalle gare Francesca Frosio, Margherita Vigna e Arianna Testori, ognuna con con 2 esercizi individuali al corpo libero e al cerchio. Ottimi i risultati in una delle pedane più prestigiose d’Italia, 2 ori e un argento dato dalla somma del punteggio dei due esercizi. Francesca che in questa gara ha staccato la seconda di ben 3 punti avrebbe dovuto disputare sabato 3 ottobre, a Biella, la seconda prova del Campionato regionale individuale allieve Silver LC, ma purtroppo a causa dei gravi danni provocati dal maltempo, che ha colpito pesantemente, nella notte di venerdì, tutto il VCO, non ha potuto raggiungere la sede della gara.

Ieri, invece, sabato 10 ottobre a Candelo (Biella) Arianna e Margherita hanno affrontato la seconda prova del campionato regionale di Federazione Silver LB, contro 23 atlete di diverse società del Piemonte e della Valle d’Aosta. Arianna ha confermato il primo posto conquistato già nella prima prova, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale silver LB allieva3, mentre Margherita è salita sul terzo gradino del podio riscattandosi dalla prima prova dove era arrivata quarta. Siamo orgogliosi di questi risultati che arrivano dopo mesi di assenza dalle pedane, frutto di un notevole lavoro tecnico e di squadra, di tante ore passate in palestra e, durante il lockdown, di collegamenti online per poter proseguire gli allenamenti a casa. Le atlete sono seguite dai tecnici di federazione Monica Vaillant e Giada Scaramuzzi e in questi mesi di preparazione sono state supportate anche da Denise Sokolowska, Giulia Gherardini e Martina Rinaldi.

Le gare sono state organizzate nel pieno rispetto dei protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, a porte chiuse in assenza di pubblico e con ingressi scaglionati delle atlete in gara.

