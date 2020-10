GOZZANO -14-10-2020 -- E' stata intitolata

allo scultore Peppino Sacchi la Scuola materna di Gozzano. La cerimonia è avvenuta nella mattinata di lunedì 12 ottobre. Era presente Norma (84 anni) la figlia dello scultore con suo marito Cesare di 97 anni. Molte opere dello scultore sono esposte in Comune nella sala della gipsoteca, al Centro Anziani Padre Picco. Peppino ha realizzato anche la statua in bronzo del Venerabile Padre Picco. Il sindaco Gianluca Godio nel suo discorso di saluto ha tracciato la figura di Peppino Sacchi, quale artista di talento e innamorato della sua Gozzano. Lo scoprimento della targa è stato “congiunto” tra il sindaco Gianluca Godio e Norma Sacchi. Al termine la Signora Sacchi ha ricevuto l’omaggio dell’Amministrazione Comunale e dei bambini. Questi ultimi hanno donato alla figlia di Peppino, alcuni lavoretti realizzati in suo onore.