ORTA SAN GIULIO - 14-10-2020 -- L’azzurro del Lago d’Orta

e il rosso Ferrari si sono incontrati nei giorni scorsi a Orta San Giulio e grazie alla sensibile disponibilità della proprietà dell’Hotel San Rocco-New Classic Hydrogen Hotel e della Fondazione Cavaliere del Lavoro Alberto Giacomini, sono state ospitate le numerose e fiammanti Ferrari partecipanti al rally turistico di tre giorni denominato “Targa Santo Stefano”, progettato con la collaborazione della Concessionaria Ufficiale Ferrari Rossocorsa che ha incaricato Erik e Raffaella Comas dell’organizzazione.



Erik Comas è un ex pilota automobilistico francese di Formula 1 e campione europeo di rally auto storiche, nel 1992, dopo un terribile incidente in Belgio, venne soccorso da Ayrton Senna, dieci anni fa è stato il primo a salire sul podio di Montecarlo dopo aver gareggiato con un’auto elettrica.



Oggi Comas corre e ha una scuderia, la Tesla, che ha prodotto la prima auto elettrica della quale è stato anche collaudatore.

Sulla terrazza in riva al lago affacciata sulla meravigliosa Isola di San Giulio, due esemplari della nuovissima F8 Tributo, ultima 8 cilindri sportiva nata in casa Ferrari, si sono specchiate per un giorno nelle acque cristalline del lago d’Orta e così la bellezza di questo incantevole angolo d’Italia ha incontrato il mito italiano del Cavallino. L’amministrazione e la direzione dell’hotel hanno con piacere rinnovato la collaborazione con Raffaella ed Erik Comas e con Ferrari Rossocorsa.



“Nell’occasione abbiamo spiegato agli equipaggi i pregi storici e di attenzione energetica della struttura -dichiara Andrea Alessandro Giacomini, proprietario dell’Hotel San Rocco .- La giornata si è poi conclusa con la visita dell’isola San Giulio a bordo della “Repower E”, imbarcazione full electric in visione e prova presso l’hotel, accompagnati da Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower e Andrea Giacomini, presidente di Alpi Delegazione Cusio.”

r.a.