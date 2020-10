ORTA SAN GIULIO - 15-10-2020 -- Nell'ambito della rassegna

"Ort'Autori", dopo gl'incontri con Ferruccio De Bortoli, Gianfranco Pasquino e Sergio Staino, sabato 17 ottobre alle ore 18, a Villa Bossi, sede del Municipio di Orta San Giulio, interverrà Massimo Nicolazzi per presentare il suo ultimo libro "Elogio del petrolio. Energia e disuguaglianza dal mammut all'auto elettrica" edito da Feltrinelli. A dialogare con Nicolazzi ci sarà il giornalista Franco Tosca.

Massimo Nicolazzi è attualmente consulente e a vario titolo amministratore di alcune società operanti in ambito energetico e finanziario. Ha una vasta esperienza manageriale nel settore energetico, dove ha ricoperto incarichi direttivi in Eni/Agip e Lukoil, e come Ceo in Centrex Europe Energy & Gas. Docente di Economia delle risorse energetiche all’Università di Torino, è autore di numerose pubblicazioni, tra cui le monografie “Il prezzo del petrolio” (Boroli 2009) e appunto “Elogio del petrolio” (Feltrinelli 2019).

E’ Senior Advisor del programma per la sicurezza energetica dell’ISPI e fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Limes”.