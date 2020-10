OMEGNA - 17-10-2020-- Nell'ambito dei festeggiamenti

per il Centenario della nascita di Gianni Rodari, presso il Forum di Omegna è stata allestita una mostra con i dipinti realizzati dagli allievi del corso di pittura UNI3, abbinati a scritti, poesie e filastrocche di Rodari.

"Portate i bambini, poiché molti di loro hanno assistito "in diretta" alla creazione di questi dipinti durante le lezioni che abbiamo tenuto all'aperto al Parco Maulini e si sono mostrati interessati ed entusiasti -dichiara Michela Mirici Cappa, la docente del corso UNI3 -. Ci sono tanti animali colorati, arcobaleni, fiori, paesaggi innevati, ma anche Omegna, l'Isola di San Giulio, il Barone Lamberto, e tanto, tanto, altro ancora."

Michela Mirici Cappa spiega bene -e lo fa con un sentimento tutto particolare che fa comprendere quanto questa mostra abbia un significato importante per Omegna, città natale di Rodari- come questa sia davvero una mostra a misura di famiglia: gli adulti la vivranno con una coscienza matura che farà loro apprezzare le opere e, per chi ancora non lo conoscesse bene, anche Gianni Rodari; i bimbi, invece, avvicinandosi ai quadri esposti con la loro genuina curiosità, trasformeranno la visita in un’occasione di scoperta e meraviglia, e così la mostra diventerà strumento utile per incoraggiare la loro creatività e abituarli alla bellezza.

L'esposizione, che comprende 65 quadri, è visitabile dal pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, nei seguenti orari: da martedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00; domenica solo dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Per evitare assembramenti gli organizzatori hanno deciso di non fare un’inaugurazione ufficiale.

r.a.