OMEGNA - 17-10-2020

del Comune di Omegna, si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato Marcello Avoglio, direttore di VCO formazione, Rino Porini, presidente di VCO formazione, Paolo Marchioni, primo cittadino di Omegna e Roberto Birocco, assessore alla cultura di Gravellona Toce. Bel corso dell'incontro si è parlato della riqualificazione dei lavoratori. VCO Formazione insieme al Comune di Omegna e al Comune di Gravellona Toce, ha presentato un progetto rivolto agli studenti iscritti alla scuola dell’obbligo, disoccupati di ogni età, aziende, professionisti e docenti alla quale verranno rivolte delle attività laboratoriali, sia per un orientamento alle professioni che a specializzazioni in vari settori.

Si sperimenteranno le tecnologie che riguardano l’industria 4.0 e si soffermeranno sulle soft skills, cioè competenze trasversali che servono ad affrontare il mondo del lavoro come la precisione, la resistenza allo stress e il problem solving.

Finanziate dal bando GAL Laghi e Monti del VCO, apriranno presso VCO formazione a Omegna un'officina e una falegnameria digitali gestite da We Do FabLab, associazione culturale fondata a Bellinzago Novarese nel 2013 e riconosciuta da FAB FOUNDATION del M.I.T di Boston, che metteranno a disposizione attrezzature, macchinari, materiali, dispositivi informatici e si occuperanno dello spazio coworking.

Verranno messi a disposizione addestramenti e aggiornamenti professionali per studenti e docenti delle scuole sul territorio e verranno coinvolti anche i Consorzi dei Servizi Sociali del Territorio. Per i più giovani (Dai 3 agli 11 anni e dai 12 ai 16 anni) si attiveranno corsi e laboratori manuali o di avvicinamento alle nuove tecnologie. Professionisti e dipendenti di aziende locali potranno sperimentare nuove tecnologie e verrà facilitato l’inserimento lavorativo alle persone disoccupate.

In questo progetto, il Comune di Omegna si occuperà di verificare gli obiettivi minimi dei corsi, VCO formazione di gestire gli sportelli di orientamento e dei servizi di lavoro autorizzati e We Do FabLab di presiedere all’utilizzo dell’officina e della falegnameria digitale.