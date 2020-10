VERBANIA- 17-10-2020-- Per la partita di questa sera

al PalaBattisti tra Paffoni e Mamy sono in via di esaurimento gli ultimi posti disponibili. Ne rimangono una quarantina: per prenotarli potete chiamare il presidente dell’Associazione Kenzio Bellotti al numero 3472366383. Tutti i presenti dovranno compilare un’autocertificazione: l’ingresso sarà consentito solamente con mascherina e dopo la misurazione della temperatura corporea. Ricordiamo che la partita ha finalità benefiche, con metà incasso a favore delle persone e delle aziende che hanno perso tutto nella recente alluvione che ha colpito duramente il Vco.