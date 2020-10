VCO- NOVARA- 17-10-2020-- Una grande novità

per voi tanti lettori dei nostri giornali viene inaugurata quest'oggi.

Si tratta del nostro bisettimanale in pdf, una quarantina di pagine di notizie, suddivise per macrocategorie, dalla cronaca all'attualità, dalla politica agli eventi, allo sport, che potrete scaricare direttamente dalla homepage dei vari nostri giornali. Ovviamente l'edizione varia in base alla provincia richiesta, ci saranno infatti due edizioni completamente diverse per il Vco e per Novara, con però alcune pagine del "very best" della altra provincia.

Due le edizioni settimanali che vi regaliamo, il martedì ed il sabato mattina, entrambe disponibili dalle ore 6. Quindi il martedì potrete trovare la cronaca degli eventi del fine settimana e tutto lo sport della domenica, ed il sabato tutto ciò che è accaduto in settimana ed il lancio delle manifestazioni.

Già circa 600 persone ricevono tre volte al giorno il nostro quotidiano on line, da oggi anche il bisettimanale. Per ora ve lo regaliamo solo dall'on line in pdf, un domani chissà...

Se volete riceverlo direttamente sul vostro device basta che vi iscriviate ai nostri canali su telegram. Dopo avere scaricato la app di telegram ci cercate come News24 - Vco oppure come News24 - Novara, oppure cliccate qui:



https://t.me/news24_vco

https://t.me/news24_novara

Per andare direttamente al pdf del primo numero CLICCA QUI