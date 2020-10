LAGO D'ORTA- 18-10-2020-- E' stato l’altoatesino Andreas Reiterer

con un tempo di 5h21'09" il più veloce sui sentieri del Lago d’Orta per la Utlo, l' Ultra trail del Lago d’Orta che ha visto al secondo posto il beniamino di casa Riccardo Montani, terzo il valdostano Davide Cheraz, quarto il cusiano, Riccardo Borgialli e nono posto per nono posto per Giulio Ornati del Bognanco.

Tra le donne la migliore è stata l' altoatesina Julia Kessler in 6h35'33" . Il titolo tricolore è andato alla seconda in classifica, la valdostana Giuditta Turini, terza assoluta la valsesiana Agnese Valz Gen. Da segnalare al 14° posto la verbanese Laura Trentani.