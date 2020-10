OMEGNA -18-10-2020 -- Auto in fiamme

venerdì, 16 ottobre, in via IV Novembre ad Omegna. La vettura era parcheggiata proprio a fianco del centro commerciale e di fronte alla ciminiera, simbolo dell’Omegna industriale. L’incendio, da quanto si è appreso, è stato provocato da un cortocircuito interno nella parte anteriore della macchina che ha inizialmente prodotto del fumo nero, seguito subito dopo da fiamme che hanno bruciato la vettura.

Durante la combustione, la macchina ha prodotto anche degli scoppi: nessuno si trovava nell’abitacolo o comunque nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando principale di Verbania che hanno domato l’incendio e messo l'area in sicurezza.



Diego Cataldo