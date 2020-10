OMEGNA - 20-10-2020 -- Gli eventi della Sagra della Zucca

e dei Sapori d’autunno, organizzata dalla Pro Loco cittadina con il patrocinio dell’amministrazione comunale, sono stati annullati per via delle ultime disposizioni stabilite dal DPCM.



Un duro colpo per la città di Omegna che dovrà fare a meno della sagra che attirava tutte quelle persone amanti della stagionalità e dei prodotti enogastronomici locali.



Restano però confermati gli appuntamenti gastronomici organizzati dal Canottieri Foodie Cafè Bistrot, l’Osteria Speranza e il Ristorante La Francisca che ha aderito all’iniziativa “A Cena con la zucca”, un evento che esalta la stagionalità e sarà assolutamente in linea con le disposizioni.



Nonostante la cancellazione della Sagra, il comune di Omegna ha ringraziato tutte quelle attività che hanno lavorato per organizzarla. Così Mattia Corbetta, Assessore al turismo e commercio del Comune: “Consapevoli che la sicurezza dei cittadini viene prima di qualsiasi altra cosa, ringraziamo tutte le attività che hanno sostenuto fin da subito, anche economicamente, la 17esima edizione di una manifestazione che torneremo a celebrare l’anno prossimo. Di sicuro, nel weekend del 23-24-25 ottobre le occasioni per gustare i sapori tipici della stagione aggirandosi tra i tanti negozi aderenti non mancheranno.”



E dopo questo segno di riconoscenza dell’assessore, la città di Omegna guarda in avanti, sperando di superare al più presto questo periodo difficile.



Diego Cataldo