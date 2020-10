GOZZANO - 22-10-2020 -- lI sindaco di Gozzano

Gianluca Godio, preso atto della delicata situazione verificatasi al Centro di Accoglienza Immigrati di via Vescovado e Basilica 11, dove risultano positivi al tampone 23 ospiti su 39, ha emesso una ordinanza di carattere sanitario ( la numero 22 del 22 ottobre 2020 ) per il monitoraggio degli stessi, al fine di tutelare la salute pubblica.



Così il primo cittadino: “Attualmente a Gozzano la situazione vede 27 persone positive al tampone, delle quali 23 sono ospiti della struttura di via Vescovado e Basilica. In questi giorni mi sono recato sul posto più volte e ho avuto continui contatti con gli addetti della cooperativa. La situazione dei ragazzi positivi e costantemente monitorata anche dalla ASL Novara e dalla varie autorità competenti; per tanto alla luce dei fatti mi sento di affermare che , ad oggi, la situazione è ampiamente sotto controllo”.