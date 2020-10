OMEGNA-23-10-2020-- I tamponi effettuati

sul gruppo prima squadra della Paffoni Fulgor Omegna hanno fatto emergere altre sei positività al Covid-19 per giocatori e staff: "Tutti - sispiega in un comunicato- sono in buone condizioni di salute ed hanno manifestato lievi sintomi: per loro, ovviamente, è scattato l’isolamento di dieci giorni. I tesserati che sono invece risultati negativi rimarranno in isolamento fino a lunedì, quando saranno sottoposti ad un nuovo esame: in caso di negatività, loro potranno da subito riprendere l’attività agonistica. La società ha informato anche in questo caso le autorità competenti per gestire nel migliore dei modi un momento difficile".