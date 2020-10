OMEGNA- 23-10-2020-- Non sarà sfuggito ai più attenti:

oggi il doodle scelto per la homepage di Google è dedicato a Gianni Rodari. Lo scrittore, nato a Omegna proprio il 23 ottobre, oggi avrebbe compiuto 100 anni. Un anniversario che il colosso del web ha voluto celebrare con una versione speciale del suo storico logo.

Conosciuto in tutto il mondo come scrittore di libri per l’infanzia, non meno amato dai più grandi, e noto anche come giornalista, Rodari è raffigurato accanto a un libro e a una cipolla, riferimento al romanzo del 1951, Le avventure di cipollino.



Il doodle sarà visibile per tutta la giornata sulle versioni italiana, russa, ucraina, lituana, bulgara e greca del motore di ricerca.

Rodari, ancora oggi fra gli scrittori più letti in Italia e nel mondo, è stato l’unico italiano ad aver vinto il prestigioso Premio Andersen, nel 1970.

Dopo tante opere scritte e altrettanti racconti narrati -fra cui vale la pena ricordare Il libro degli errori, Favole al telefono, C’era due volte il barone Lamberto- Rodari si spense a soli 59 nel 1980.