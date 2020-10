OMEGNA - 23-10-2020 -- Nonostante l’annullamento

degli eventi dedicati a Gianni Rodari, venerdì 23 ottobrei, il giorno esatto in cui Rodari avrebbe compiuto 100 anni, la cittadina di Omegna ha deciso lo stesso di celebrare in qualche modo la nascita del grande scrittore. La casa natale di Gianni Rodari, le vie di Omegna ed il lungolago sono stati decorati da tantissimi palloncini e tributi rivolti proprio a Rodari.

Questo dimostra veramente quanto sottolineato più volte in città: Gianni Rodari è il simbolo di Omegna. E’ probabilmente il personaggio più di spicco legato a questa città e gli omegnesi sanno quanto questo scrittore sia collegato nell’immaginario collettivo alla sua città natale.

Questa consapevolezza è senza dubbio dimostrata dalla determinazione del comune di Omegna di celebrare, purtroppo con delle misure restrittive, l’amore e la riconoscenza della città verso un personaggio di questo calibro.



Ed un augurio verrà fatto sulla piattaforma Zoom venerdì pomeriggio alle ore 18.

Diego Cataldo