GRAVELLONA TOCE - 25-10 -2020 -- Il Comune di Gravellona Toce

ha indetto un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.



Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti e gli stessi, oltre ad essere pubblicati sul sito internet del comune, sono in distribuzione anche presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Gravellona Toce, corredate della documentazione richiesta dal bando.



Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gravellona Toce negli orari di apertura al pubblico entro e non oltre le ore 12 del 18 dicembre 2020.



Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata A.R. al Comune di Gravellona Toce (piazza Resistenza,10 - 28883 Gravellona Toce VB), farà fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale.

E’ anche possibile inoltrare la domanda utilizzando la posta elettronica certificata con firma digitale inviandola a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e in questo caso farà fede la data di inoltro.