GOZZANO -25-10-2020 -- Il Gozzano batte

anche la bestia nera Arconatese (che gli inflisse l’ultima sconfitta in serie D prima della ascesa in C) e sale in classifica in attesa del recupero con il Legnano. Vittoria netta contro un’Arconatese brillante solo nei primi minuti e poi troppo lenta e prevedibile. Buona la priva del tandem offensivo Sylla-Allegretti con l’ex foggiano ancora decisivo. A Casale era stato suo il rigore decisivo, oggi ha siglato il primo gol ed ha propiziato con una prodezza personale il secondo. Già al 1’ l’attaccante dimostra di essere in palla e sfiora il gol. Al 5’ però Pavesi, che poi presto si infortunerà, costringe Bianconi ad una miracolosa chiusura, poi Bianchi va al tiro deviato da un difensore e per poco non finisce in gol. Il Gozzano però riprende a controllare il gioco e al 22’ va in vantaggio: l’azione parte da un lungo lancio della difesa che innesta Vono. L’esterno mette in mezzo dove al limite dell’area Allegretti raccoglie in voleè e fulmina Botti con un bel tiro. Gli ospiti accusano il colpo e non riescono a replicare. La gara non ha altri sussulti. Ad inizio ripresa Allegretti è contrastato in area da Bianchi e finisce a terra. Chiede il rigore, ma la direttrice di gara fa proseguire. Al 7’ ci riprova il bomber di casa: il tiro è centrale. Al 24’ finalmente si vede l’Arconatese: il tiro di Marra non va distante dai pali difesi da Veggè che in 180’ non ha ancora subito gol. 2’ dopo il Gozzano mette al sicuro il bottino: azione in contropiede di Allegretti che si porta a spasso mezza difesa ospite prima di servire Sylla che penetra in area e trafigge Botti. Nel finale c’è solo spazio per l’espulsione di Menegazzo per proteste.



GOZZANO- ARCONATESE 2-0



GOZZANO : Vaggè 6, Cella 6, Carboni 6.5, Bianconi 6.5, Pavan 6, Carta 6 (27’st Gemelli), Piraccini 5.5, Kayode 7 (44’ st Mudasiru ng) , Vono 6 (17’ De Pace), Sylla 6.5, Allegretti 7 (42’ st Olivato ng). All. Soda 6.5



ARCONATESE: Botti 6, Tumino 5.5 (20’st Coulibaly 5.5), Bianchi 5.5, Gentile 5.5, Menegazzo 5, Gomis 6, Romeo 5.5, Albini 5.5 (32’ Giovine ng), Marra 5.5, Pavesi ng (17’ Gobbi 5), Pastore 5 (44’st Veroni ng). All. Livieri 5.5



Arbitro: Menicucci di Lanciano 5.5



Note: giornata soleggiata, terreno buono, spettatori 150 circa. Ammoniti. Bianconi, piraccini, Tumino, Gentile Gomis. Espulso Menegazzo al 37’st per proteste. Angoli 5-2 per l’Arconatese. Premiato ad inizio gara Gemelli per le sue gare in maglia rossoblù. Recupero 1’ e 5’



Maurizio Robberto