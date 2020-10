OMEGNA - 28-10-2020 -- Una manifestazione

pacifica (autorizzata) si è svolta mercoledì mattina in piazza Cobianchi ad Omegna. Organizzata da Ascom, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore della ristorazione e altri scesi in piazza per far setnire il proprio dissenso contro il nuovo Dpcm che mette a forto rischio le loro attività ed i loro dipendenti.



Seguono approfondimenti e interviste