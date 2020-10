OMEGNA - 28-10-2020-- Le restrizioni imposte dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio (DPCM) per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 continuano a far scendere in piazza l’Italia.

Cortei e manifestazioni da giorni si susseguono in diverse parti del Paese e nella mattina di mercoledì 28 ottobre, anche Omegna si è data appuntamento in largo Cobianchi per manifestare.

Una manifestazione -è bene e importante sottolineare- pacifica e autorizzata attraverso la quale i partecipanti hanno voluto esprimere il proprio dissenso nei confronti delle recenti restrizioni, ennesimo duro colpo a settori già messi duramente alla prova dal primo lockdown.

Organizzata dall’Ascom di Omegna presieduta da Sara Ottini, la manifestazione di questa mattina è stata un’occasione per ritrovarsi uniti e solidali in questo anno difficilissimo; dal cuore della città di Omegna si è levata educata e determinata la voce di chi, a seguito dell’ultimo decreto, è sempre più difficoltà e fatica a guardare al futuro.

“Abbiamo paura per noi e per i nostri dipendenti -specifica Sara Ottini- noi siamo famiglia con loro e con le nuove regole è davvero riuscire, ancora una volta, a farcela”.

Alla manifestazione di stamane hanno partecipato non soltanto i rappresentanti delle categorie direttamente colpite dall’ultimo decreto, ma anche -ed è stato bello vedere tanta unione e solidarietà- rappresentanti di tante altre attività: un mondo intero, quindi, che si è dato appuntamento nel cuore di Omegna per esprimere pacificamente, disappunto, “arrabbiatura” e, soprattutto, grande preoccupazione per un oggi e un domani quanto mai incerto.

r.a.