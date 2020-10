OMEGNA - 29-10-2020 -- Anche il sindaco

di Omegna Paolo Marchioni è risultato positivo al Covid 19 e lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Facebook.

“Amici, questa sera ho avuto conferma dal mio medico di famiglia che sono positivo al Covid -ha scritto in un post primo cittadino omegnese. Ero già in isolamento domiciliare da circa dieci giorni, ossia da quando mio figlio è risultato positivo, insieme a molti altri bimbi della scuola Henfrey di Baveno. Sto bene: mi farò quindi questi altri 14 gg in casa. Sono comunque operativo da casa, tramite le varie videoconferenze. Sul campo c'è Stefano Strada e la squadra degli assessori, che sono una certezza. Arrivederci a presto!”, ha scritto.