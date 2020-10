OMEGNA - 30-10-2020 -- Completamente svelata

dopo i lunghi lavori di restauro la volta della Collegiata di Sant’Ambrogio a Omegna. L’atrio con una parte della lunga navata e delle arcate era già stata presentata ai fedeli nel suo ritrovato fulgore nei mesi passati ma ora è stata la volta della abside sommitale che fa da corona all’altare principale. La cupola, fino alla cuspide della piccola guglia, si presenta ora ripulita nella sua interezza e da cui si sono palesati fregi, lesene e decorazioni in stucco che dapprima risultavano completamente coperte da strati di nerofumo come pure spiccano le tavole pittoriche che in circolo rappresentano la teoria di santi. Rimangono ancora da finire i restauri della parte posteriore dell’abside e della cantoria che peraltro presenta alcune difficolta ulteriori visto il ritrovamento di una crepa nel muro e in alcune mensole di sostegno. I lavori dovrebbero comunque essere completati entro il Santo Natale 2020, naturalmente COVID permettendo.