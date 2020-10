GOZZANO -30-10-2020 -- Il prossimo 9 novembre

a Roma nel salone d’onore del CONI, l’Assessore allo Sport di Gozzano, Francesca Tucciariello, riceverà il premio “Bandiera Gialla” come Miglior Comune Europeo dello Sport 2020 in Italia”. La comunicazione è giunta ufficialmente nei giorni scorsi da parte di ACES Italia, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport. La “Bandiera Gialla” premia, di fatto, i Comuni che si sono particolarmente distinti per gli sforzi compiuti durante il lock down, quando la pandemia di coronavirus ha annullato le attività in programma.



“Il riconoscimento a Gozzano di Comune Europeo dello Sport 2020-2021 premia l’importanza del lavoro compiuto dall'Amministrazione comunale – ha sottolineato l'assessore allo Sport Francesca Tucciariello –Il coinvolgimento di tutte le Associazioni sportive presenti nel nostro Comune, vero motore del dinamismo sportivo, rappresenta il coronamento dell’attività svolta in questo campo, stimolo che ci spinge a promuovere e incentivare la cultura dell'attività fisica”. Continua poi Tucciariello " È il risultato di un grande lavoro di squadra: il titolo di Gozzano come migliore Comune Europeo mi rende orgogliosa; è la dimostrazione che si è lavorato bene in questa direzione, in particolar modo durante il lock down dove non ci siamo mai fermati. Gozzano Comune europeo dello sport è una sorprendente occasione per far vivere ai gozzanesi un'esperienza che lasci un segno importante e che promuova concretamente i valori della Carta Europea dello Sport”.



L’assessore Tucciariello e il sindaco Gianluca Godio hanno sottolineato che “il premio è dedicato a tutti i gozzanesi e alle Associazioni sportive presenti nel Comune”.