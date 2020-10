SAN MAURIZIO D'OPAGLIO- 30-10-2020-- Pronto a partire il Rally del Rubinetto, riprogrammato

al 31 ottobre, dopo il rinvio dello scorso 3 ottobre quando una violenta ondata di maltempo ha precluso l’utilizzo delle strade interessate alla corsa.

Il cuore della sfida sarà fra la Pentathlon Motor Team e la New Tubomark, che si giocano la seconda chance in una corsa tutta particolare. Sarà, infatti, caratterizzata da un alto numero di iscritti, un percorso ridisegnato e dalla totale assenza di pubblico, nel rispetto delle normative di contenimento del Covid.

Le novità di questa edizione riguardano la riduzione a un giorno solo di gara, nella giornata di sabato 31 ottobre, per evitare sovrapposizioni con le commemorazioni e le funzioni religiose di domenica 1 novembre, che avrebbero creato troppi grattacapi.

In conseguenza solo alcune prove restano confermate. Sicurissime saranno il Mottarone che, sgomberati gli alberi caduti ad inizio mese, è pronto ad ospitare non due ma ben tre passaggi sul suo celebre asfalto. Anche la Città di Borgosesia verrà corsa tre volte, con il numero totale di sei speciali che permetterà di contare cinquanta chilometri di stage. Rispetto all’edizione originaria viene eliminata, invece, la Prelo.

Resta record il numero degli iscritti, fra riconferme e nuovi aggiunti saranno 146 al via, comprese due R5 aggiuntesi – Milano e Tribuzio- e l’attesissima N5 di, Alfredo “Dedo” De Dominicis. Resta con il numero 1 la Citroen DS3 Wrc di Miele e Cerutti: dopo l’uscita di strada al 2Valli, la vettura dovrebbe essere prontamente rimessa a nuovo per prendere parte alla gara novarese.

Un’edizione difficile da organizzare e che si svolgerà in assenza di pubblico. “Invitiamo tutti a rispettare le normative di sicurezza: così facendo le persone rispetteranno anche noi e tutto lo staff che ha lavorato alacremente per poter far disputare questo rally”. Ha spiegato il presidente della Pentathlon Simone Soldà.

Da programma, venerdì 30 ottobre si svolgeranno le verifiche e lo shake down sul tratto di Valduggia dalle ore 14. Lo start avverrà, invece, alle 7.30 di sabato 31 ottobre con il timbro in uscita dal parco assistenza. Arrivo previsto per le 19.25 in piazza a Borgosesia.