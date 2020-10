OMEGNA -30-10-2020 -- E’ indubbio

che stiamo attraversando una svolta epocale e oggi più che mai è importante capire come riorganizzarsi al fine di attuare dei “piani B” per non lasciarsi sopraffare dalla crisi che trasversalmente ha colpito tutti i settori economici.

In questo particolare momento, la tecnologia viene sicuramente in aiuto e fornisce strumenti che possono essere fondamentali per superare questo 2020 colpito da molteplici criticità di inusitata gravità; esempi di tecnologia utile sono le piattaforme e-commerce, negozi virtuali in cui domanda e offerta s’incontrano in modo sicuro, agevole e veloce.

Proprio in questo contesto, e con la precisa volontà di dare visibilità al Made in Italy, e in particolare al Made in Cusio, un’azienda di Omegna ha recentemente creato la piattaforma e-commerce “Impronta Italia”.

L’obiettivo è ambizioso: con “Impronta Italia” l’azienda AP Servizi vuole dar modo a piccoli e grandi produttori italiani, con una particolare attenzione a quelli del VCO e del Novarese, di affacciarsi al mondo per intercettare nuovi clienti e trovare quindi nuovi mercati in Italia e all’estero.



“Noi viviamo in posti ricchissimi di realtà che hanno molto da dire in fatto di qualità artigianale, molti di questi artigiani/produttori non dispongono di strumenti avanzati per affacciarsi al mondo e abbiamo quindi pensato di creare una struttura che possa permettere loro di farsi conoscere per non far rimanere inespressi i loro punti di forza -dicono Alessandro Pira e Davide Sappa -. Oggi ci troviamo ad un bivio: o decidiamo di provare/sperimentare un’innovazione applicata al passato o rimaniamo fermi ad aspettare la chiusura. Per farcela è più che mai necessario ampliare i propri orizzonti rivolgendosi ad un mercato più vasto -continuano Pira e Sappa-.

In questo momento i mercati più gettonati sono il Nord America, il Nord Europa, la Russia, la Cina, il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda ed è proprio lì, naturalmente non trascurando il mercato italiano, che “Impronta Italia” vuole fare conoscere ed apprezzare le caratteristiche ineguagliabili del Made in Italy e, soprattutto, del nostro Made in Cusio che è fatto di quella sapienza artigianale che non si trova altrove. Un esempio fra tutti è rappresentato dagli artigiani del legno della Valle Strona, veri maestri nella creazione di prodotti unici al mondo in cui tradizione e innovazione si fondono poeticamente".

“Impronta Italia” è nata da poco e si sta costruendo giorno dopo giorno, l’auspicio di chi ha voluto credere in questo progetto imprenditoriale che comporta dei costi e che, ovviamente è volto a produrre dei guadagni, è quello che sempre più realtà della zona si avvicinino a questa piattaforma per dare vita tutti insieme ad una scintilla di positività.

Per conoscere meglio "Impronta Italia" e per avere maggiori informazioni su come funziona (dal punto di vista del venditore e dell’acquirente) si può visitare il sito https://www.impronta-locale.it

r.a.