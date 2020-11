GOZZANO -01-11-2020-- Un Gozzano non bello,

ma utilitaristico riscatta se non nel gioco, ma almeno nel risultato, la sconfitta di Legnano. A realizzare il gol decisivo è Kayode, che mercoledì aveva provocato il rigore del 2-0. Nel primo tempo a menare le danze sono gli ospiti che hanno però il demerito di non concretizzare le occasioni avute e possono imprecare per i due pali colpiti. Quando il pari sembrava un risultato fin stretto per gli ospiti è giunto il gol nel finale del Gozzano che incassa tre punti buoni per una classifica incompleta visti i tanti rinvii anche oggi. L'avvio è tutto di marca ospite, ma i presagi negativi si avvertono quando il bolide di destro al volo di Marcone (5') da fuori area finisce sul palo. Insiste nuovamente in avanti la Castellanzese vicina al gol: corner di Chessa, rischia l'autorete Sylla, smanaccia in angolo Vagge. Sul tiro dalla bandierina imperioso stacco di Negri in mezzo all'area, pallone che si infrange sulla traversa Nel primo quarto d’ora Gozzano in apnea. Ci prova Sylla (24') che in spaccata non arriva alla deviazione vincente. "alza" a sostegno delle punte. Gozzano che trae beneficio dall'ingresso di Gemelli e va vicino al gol quando Sylla dalla sinistra pesca al limite Allegretti (41') che controlla, si gira e conclude rasoterra a lato. La Castellanzese prima del riposo ci prova con un destro a giro di Mecca. Nella ripresa gli ospiti sprecano ancora. Sul corner di Chessa Concina di testa impegna Vagge (23'. Il gozzano ci prova solo nel finale. E' il preludio al gol dei padroni di casa: Perego perde palla a metà campo, la palla arriva in area rimpallo tra Concina e Ornaghi , il pallone arriva a Kayode nell'area piccola che non perdona.

GOZZANO-CASTELLANZESE 1-0 (0-0)

GOZZANO (3-4-1-2): Vagge 6.5; Bianconi 6, Carboni 6, Pavan 6; Vono 5.5 (20' st Olivera 6), Cella 6, Carta 6, Kayode 7; Piraccini 5.5 (30' pt Gemelli 6.5); Allegretti 5 (37' st Olivato ng), Sylla 5.5. A disp.: Ferrara, Modesti, De Pace, Cavucci, Rao, Di Giovanni. All.: Soda 6.



CASTELLANZESE (3-5-2): Indelicato 6; Alushaj 5.5, Ornaghi 6.5, Concina 6.5; Giugno 6.5 (28' st Corti 5.5), Mecca 6.5, Chessa 6.5, Negri 6 (40' st Giorgio Perego ng), Marcone 6.5; Bigotto 5.5 (28' st Fusi 5), Colombo 5.5. A disp.: Porro, Molinari, Bertoletti, Alessandro Perego, Sestito. All.: Mazzoleni 6.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata 6.



Marcatori: st 43' Kayode

Note: giornata soleggiata. Terreno in buone condizioni. Si è giocato a porte chiuse. Ammoniti: Bianconi, Cella, Gemelli, Concina e dalla panchina De Pace. Angoli: 2-3. Recupero pt 1', st 3'



Maurizio Robberto

Foto repertorio