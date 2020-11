OMEGNA - 02-11-2020 -- Continua con successo l’attività

di “Alveare Forum Omegna”, iniziativa nata in seno al progetto “L’Alveare che dice sì”, attivo nella provincia del VCO con sedi a Domodossola, Intra, Ornavasso, Suna e appunto Omegna.



“L’Alveare che dice sì” è parte di un ampio progetto europeo che riunisce in un’unica rete produttori, artigiani del cibo e agricoltori privilegiando il contatto con le attività che risiedono nella zona di appartenenza di ogni “alveare”.



Attualmente si contano circa 700 “alveari” in tutta Europa di cui 250 solo in Italia, segno questo che l’idea piace e funziona.

Con questi gruppi d’acquisto 2.0 si vuole promuovere una spesa consapevole ed equa, l’acquirente ha modo di comprare sano e di sostenere attivamente e concretamente le specificità locali, facendo così rinascere le filiere corte.

Manuela Cutrone ha fatto nascere e gestisce “l’alveare” di Omegna che al momento conta circa 300 iscritti, il funzionamento degli “alveari” è semplice: l’acquirente, una volta effettuata la spesa online, la paga con i più comuni metodi di pagamento elettronico e poi, nel caso specifico di Omegna, la ritira ogni mercoledì presso l’area del Forum nel pieno rispetto, in questo periodo di emergenza sanitaria, delle norme vigenti atte a contenere la diffusione del Coronavirus.



E’ bello pensare a questa realtà come ad una “grande famiglia” in cui venditori e compratori hanno imparato e continuano piano piano a conoscersi e a fare amicizia consci del fatto che tutti si muovono in direzione di un obiettivo comune: sostenere l’economia e la vita locale attraverso una spesa etica di qualità.



Proprio in virtù di questo rapporto speciale tra venditore e acquirente che è espressione di una filosofia di vita rispettosa, profonda ed attenta, Manuela Cutrone ha lanciato un appello volto ad aiutare un suo produttore: a seguito della violenta ondata di maltempo che a inizio ottobre ha colpito con violenza, tra le altre, anche la provincia del VCO, uno dei produttori che serve tutti i cinque “alveari” del VCO ha subito ingenti danni e Manuela Cutrone ha deciso di tendere la mano a questa preziosa realtà produttiva.

Si tratta dell’Azienda Agricola Il Bosco Fiorito che ha perso gran parte del raccolto e ha quindi bisogno di sostegno per passare l' inverno e per riacquistare le piantine da mettere in campo in primavera; Manuela Cutrone, proprio per cercare di dare una risposta a questa urgenza, ha pensato creare una raccolta fondi -ancora aperta- proprio per aiutare la famiglia Ceretti dell’Az. Agricola Il Bosco Fiorito a ricominciare con la sua agricoltura gentile e rispettosa dell' ambiente.



Nella videointervista Manuela de “L’Alveare Forum Omegna” ci racconta questa sua iniziativa solidale.

r.a.