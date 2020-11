CASALE CORTE CERRO- 02-11-2020-- Riprende la consegna di generi alimentari a domicilio

per chi si trova in isolamento.

L'amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo di volontari Protezione Civile e l'associazione per la Promozione dell'Anziano, a seguito della ripresa dell'emergenza epidemiologia Covid-19, ha riattivato il servizio di consegna a domicilio di generi alimentari per i cittadini in isolamento domiciliare.

Per fruire di questo servizio è sufficiente chiamare il numero 340.7213068 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, l’operatore che risponderà al telefono raccoglierà la lista della spesa che verrà consegnata il giorno successivo direttamente a casa.

Il servizio sarà attivo durante tutto il periodo emergenziale ed è specificatamente dedicato alle persone residenti nel Comune di Casale Corte Cerro sottoposte dalla autorità sanitarie a quarantena e/o isolamento domiciliare.