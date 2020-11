OMEGNA- 03-10-2020-- Stabilito il termine ultimo per corrispondere la Tassa rifiuti comunale:

ci sarà tempo sino al prossimo 20. Ufficiale la conferma dell’Amministrazione in carica, sulla base di quanto già applicato nel 2019.

Lo ha reso noto l’Assessore al Bilancio, Francesco Perrone, che, considerata la gravità della situazione pandemica e i ritardi registrati dalla società terza incaricata per l’invio delle lettere di pagamento, ha ufficializzato l’intenzione di non mettere in mora i contribuenti che rispetteranno il periodo di proroga.

Restano, invece, confermate le scadenze del 31/12/2020 e del 28/02/2021, così come lo sgravio pari al 25% della quota fissa e variabile della Tassa Rifiuti concesso dal Comune di Omegna alle attività commerciali e agli studi professionali rientranti nelle tabelle allegate alla delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per uno sgravio complessivo quantificato in circa 44.000 euro, ora a carico del Bilancio Comunale.

Ancora per l’Assessore Perrone: “Oltre a questo doveroso impegno in segno di vicinanza alle numerose realtà della nostra città, che hanno subito e si apprestano a subire nuovamente le riduzioni imposte dall’emergenza Covid-19, l’Amministrazione comunale ha annunciato una nuova modalità di pagamento degli F24 via smartphone per semplificare la vita dei contribuenti”.

Si tratta di un servizio gratuito che permette ai cittadini di pagare con carta di credito (senza alcuna commissione) l’F24. È sufficiente collegarsi all’indirizzo https://www.f24pay.it, selezionare il tasto “Paga Adesso” e inquadrare il QR Code che compare sul modulo. Una volta verificata la correttezza dei dati, sarà sufficiente procedere al pagamento, che potrà avvenire solo con carta di credito. Il corretto addebito sarà certificato dall’invio di una email generata dal sistema e inoltrata all’indirizzo email fornito dal contribuente. Seguiranno, in successione, una email di presa in carico della delega F24 e la quietanza di avvenuto pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

I cittadini che necessitano di chiarimenti o di supporto potranno scrivere all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare ai seguenti recapiti: 0323.868451 – 0323.868454 – 0323.868412.