MIASINO - 04-11-2020 -- Anche il sindaco di Miasino

Giorgio Cadei è risultato positivo al Covid-19 e lo ha annunciato lui stesso sul profilo Facebook del Comune.



“Gentili concittadini vi comunico che sono positivo al Covid 19! Fortunatamente sto bene, ma voglio portare la mia esperienza per sottolineare ancora una volta l'importanza di indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, igienizzare le mani e uscire lo stretto necessario; non sottovalutare il momento difficile e allinearsi alle linee guida del dpcm del 24 ottobre 2020 - ha scritto martedì 3 novembre, il primo cittadino di Miasino nel suo post- Sarà mia premura mantenere alta l'attenzione e l'efficacia del nostro agire per la comunità. In questo momento il Comune sarà gestito Elia Germani Vicesindaco e Sara Sacco Assessore e da me Giorgio Cadei, reperibile via telematica. Un caro saluto”.