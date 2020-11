OMEGNA - 05-11-2020 - Stop forzato

per il forte atleta di moto enduro Marco Iob, l'omegnese già tre volte campione italiano di specialità. Martedì 3 novembre, durante una sessione di prove in pista ha impattato violentemente tibia e perone di una gamba, procurandosi lesioni che lo fermeranno per tutto il finire di stagione.

Marco era alla guida di un modello di moto diverso dal solito, e abbastanza impegnativo da portare in off road, rispetto alle sue amate ktm 990 adv e 790r pronto gara. "Ho agganciato con il piede una zolla di terra durante il test di una Bmw Gs, rovinandomi un'intera gamba". Prosegue: "Stop forzato un po' per tutti visto il periodo, ma pensiamo già all'anno nuovo".

Centinaia i messaggi di vicinanza da amici e conoscenti. Marco si stava preparando anche per un probabile debutto futuro nella massima serie del mondiale Rally raid, nel mirino la gara più famosa di tutte, la "Dakar Rally", ovviamente nella sezione motociclette.