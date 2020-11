MIASINO -06-11-2020 -- L’amministrazione comunale di Miasino

ricorda i servizi offerti in questo periodo di emergenza sanitaria ai cittadini con età uguale o superiore ai 65 anni.



Il servizio di mensa a domicilio è valido tutti i giorni (con attivazione il giorno successivo al giorno della richiesta) al costo è di euro 5,00 a pasto (primo, secondo, contorno, frutta o dolce e bevanda) e la preparazione è a cura della società che rifornisce la mensa scolastica e che fornisce già il servizio mensa a domicilio.

In questo periodo di emergenza, il pasto viene consegnato dal personale CISS in collaborazione con il personale della Protezione Civile.



Per quanto concerne il servizio di farmaci a domicilio l’amministrazione comunale specifica che è valido tutti i giorni e che in questo periodo di emergenza viene effettuato dal personale della Protezione Civile.



Per quanto riguarda l’accompagnamento per visite mediche urgenti, il cittadino può richiedere il servizio di trasporto per l’effettuazione della visita e lo stesso viene effettuato dal personale della Croce Rossa/Volontari del soccorso.

Gli abitanti di Miasino possono altresì fruire del servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di altro tipo e per farlo bisogna contattare i numeri di riferimento, comunicare la lista della spesa che poi verrà consegnata direttamente a casa.



E’ doveroso precisare che i succitati servizi (soprattutto quello per accompagnamento a visite mediche) sono rivolti particolarmente a persone sole o con effettive difficoltà nello spostamento; questa specifica è importante al fine di evitare di impegnare il personale della Croce Rossa o Volontari del Soccorso in questo periodo particolarmente complicato.

Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 0322.980012 dalle ore 9 alle ore 13 oppure, per urgenze dopo l’orario appena indicato, è possibile contattare i numeri 333.6859707 - 340.1353683 e scrivere una mail a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

r.a.