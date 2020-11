ORTA SAN GIULIO - 08-11-2020 -- “La voglia è quella di andare avanti

e fare comunque le luminarie e gli addobbi in occasione del Natale; un messaggio di speranza, di gioia e di luce.”

Il sindaco di Orta San Giulio Giorgio Angeleri non rinuncia a vestire a festa la sua città in occasione delle festività natalizie e annuncia che anche in questo 2020 colpito da una grave emergenza sanitaria, e da tante criticità economiche e sociali ad essa collegate, vuole comunque abbellire la sua città condividendo così un segnale di ripartenza.

Quest’anno non ci saranno le videoproiezioni ma sia in piazza Motta sia nelle due frazioni Corconio e Legro ci saranno luminosi alberi di Natale.

r.a.

Foto luminarie Orta 2019