OMEGNA - 08-11-2020 -- Piazza Salera

è uno dei luoghi più noti ad Omegna per la presenza di numerosi locali, la vicinanza al comune e il traffico che ogni giorno circola, proprio per questo questa piazza è nota come il “Salotto di Omegna”.



E proprio in questo posto, l’IIS Gobetti di Omegna ha deciso di avviare un progetto di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla violenza con l’approvazione dell’Amministrazione comunale, collocando una panchina rossa proprio sul lungolago che affianca la piazza.

Un simbolo fisico destinato a diventare un icona sulla consapevolezza riguardo al femminicidio e per sostenere tutte le donne vittime di violenza.



Su questa panchina infatti, è stato riportato il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 e una frase che recita “Non restare in silenzio...”

Sicuramente un bel gesto da parte del comune di Omegna e questi ragazzi, che dimostrano la loro sensibilità verso un argomento così delicato per tutti quanti.



La panchina è stata realizzata dal Prof Marco Clerici, docente di discipline artistiche e pittoriche presso il liceo artistico.

L’assessore Sabrina Proserpio dice: “Pur limitati dalla pandemia, le studentesse e gli studenti di tutti i licei e le scuole d’Italia rappresentano insieme agli adulti la possibilità più concreta, per la nostra società, di scardinare pregiudizi e comportamenti sui quali le nuove generazioni possono davvero fare molto”.



Diego Cataldo