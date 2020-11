OMEGNA -08-11-2020 -- L’assessore Sabrina Proserpio

e il direttore della Caritas Filippo Ardizzi hanno presentato il progetto “Una mano per chi ha bisogno”.

Questo progetto è partito in una maniera molto veloce, perché le associazioni di volontariato che avevano aderito al primo lockdown hanno aderito immediatamente.



Dal primo lockdown, i bisogni delle persone sono aumentati, c’è stato un incremento del 50% delle richieste di aiuto e in questo secondo lockdown, la caritas di Omegna si è fatta trovare subito pronta per intervenire e garantire questo servizio alle persone in difficoltà, dando un aiuto sia a livello alimentare che economico per chi si trova ad avere attività chiuse. Le famiglie che la Caritas aiuta settimanalmente con la consegna delle borse per la spesa sono circa 150.



Questo progetto consiste nella distribuzione delle borse della spesa, della spesa a domicilio per gli over 65 che vivono da soli, sostegno ai degenti dell’Ospedale COQ di Omegna con beni di prima necessità, una raccolta alimentare presso supermercati, un sostegno ai singoli o famiglie per un contributo nei mesi di sospensione del lavoro, un sostegno per tutti i ragazzi che avranno bisogno di seguire la scuola online, un buono di 2 euro per l’acquisto del pane, sostegno economico per farmaci salvavita, ricerca di opportunità di lavoro e tirocini e infine consegna farmaci a domicilio accordandosi con la propria farmacia di fiducia.

Diego Cataldo