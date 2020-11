OMEGNA- 09-11-2020-- Saranno a carico dell’Amministrazione comunale le spese

per le installazioni luminose in vista delle festività natalizie. Un piccolo ma concreto gesto di attenzione, per sostenere le tante attività commerciali nuovamente sospese dal nuovo DPCM in vigore fino al prossimo 3 dicembre.

Gli operai della ditta incarica sono già all’opera da una settimana per montare le prime stelle nelle vie del centro. Serviranno a rallegrare l’atmosfera di questo 2020. “Proprio nella speranza di illuminare uno scenario così cupo che l’Amministrazione comunale ha deciso di confermare la musica in filodiffusione e di girare ad Ascom i fondi necessari per organizzare un allestimento che, in un periodo così difficile, ha come obiettivo quello di vestire a festa la nostra città, che non può lasciarsi andare al disfattismo del momento”. Ha commentato Mattia Corbetta, Assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Omegna.

Gli allestimenti non si limiteranno a sole sospensioni luminose. Stando a quanto programmato, infatti, su Largo Cobianchi, al posto della fontana rimossa per volere dell’Amministrazione, campeggerà un abete naturale di 8 metri, e speculare, sul lato della Nigoglia, comparirà la scritta luminosa “2021”.

In Piazza Salera, nel salotto cittadino, verrà posizionata una stella luminosa gigante, circondata da postazioni per scattare selfie a forma di stella, e sulla scia del successo riscosso lo scorso anno, il palazzo municipale tornerà a trasformarsi in calendario dell’avvento.

Non mancheranno anche delle novità: “Nell’anno del centenario dalla nascita di Gianni Rodari – ha concluso l’Assessore alla Cultura Sara Rubinelli – non poteva mancare un albero di Natale vestito a festa che si ergerà a Crusinallo, di fronte alla splendida chiesa di San Gaudenzio. Come nel testo della filastrocca Il pianeta degli alberi di Natale, anche il nostro sarà carico di palline a forma di giocattolo per ricordare alberi della foresta illuminati a festa e infondere un messaggio di speranza a tutti”.

Nella foto (da sx) Sara Rubinelli, Assessore comunale alla Cultura, Mattia Corbetta, Assessore comunale al Commercio, Sara Ottini, referente Ascom Omegna.