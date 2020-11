LAGO D’ORTA: Si chiama “Pillole di Girolago” il nuovo format nato dalla bella collaborazione fra Orta Lake Experience ed Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone.

Questo interessante progetto vuole rendere fruibili in modalità virtual i luoghi più significativi del Lago d'Orta già toccati in passato dall’esperienza di Girolago: “Il progetto è nato ad inizio ottobre e in un paio di settimane abbiamo programmato e registrato la prima intervista alla Torre di Buccione, intervistando Andrea del Duca (direttore di Ecomuseo e Co-ideatore di Pillole di Girolago). A questa sono seguite altre interviste che usciranno con cadenza di due settimane fino ad arrivare alle 10 programmate per coprire l'intero percorso del Girolago” - dice Federico Peretti di Orta Lake Experience.

In un periodo particolarmente difficile come quello attuale in cui le norme per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 impongono di restare a casa, un progetto come questo che consente di “vivere” il territorio comodamente da casa attraverso dei filmati che raccontano di storia, cultura, arte, natura e tradizioni, assume un significato ancora più importante e profondo.

Video brevi e incisivi raccontano i luoghi del Lago d’Orta e così, con “Pillole di Girolago”, si possono scoprire/riscoprire musei, edifici religiosi e civili, paesaggi e riserve naturali… Tante destinazioni, tutte visitabili a passo di click.

Ogni video si concentra su uno specifico luogo, offrendo allo spettatore immagini e panorami suggestivi che, assieme a descrizioni semplici e accurate, rendono completa e piacevole l’esperienza di scoperta.

I succitati video sono visibili online sui canali social di Orta Lake Experience e dell’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone o sul sito www.ortalakeexperience.com

Di seguito l’elenco completo delle “Pillole di Girolago” che nei prossimi mesi faranno compagnia a chi deciderà di dedicarsi del tempo per immergersi nella bellezza di un territorio incantevole:

- La Torre di Buccione

- Brolo paese dei gatti

- Assedio alla Fortezza di San Giulio

- Nel paese di Gianni Rodari

- Lido di Gozzano

- Il Museo del Rubinetto e della sua tecnologia a San Maurizio d’Opaglio

- La chiesa di San Filiberto

- Il Museo dell’arte della tornitura del Legno a Pettenasco

- Villa Nigra

- Legro Paese dipinto.

r.a.