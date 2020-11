SAN MAURIZIO D’OPAGLIO-11-11-2020 -- Il “Museo del Rubinetto”

di San Maurizio d’Opaglio è stato inserito all’interno del volume “La rete dei Giacimenti del Design Italiano” (2019), edito da Mondadori Electa, un progetto di Triennale Milano che comprende anche altre pubblicazioni e che fa parte di una collana editoriale dedicata ai Musei e alle Gallerie di Milano, frutto della collaborazione tra Electa e Intesa San Paolo.



Interessanti testimonianze legate al mondo del design si possono trovare non solo nelle grandi città ma anche, sparse sul territorio, in tanti piccoli centri come San Maurizio d’Opaglio, cuore pulsante del distretto produttivo novarese nel settore della rubinetteria.

Il “Museo del Rubinetto e della sua Tecnologia”, è un unicum al mondo; esso affronta l’argomento del rapporto dell’uomo con l’acqua in un percorso dal quale si manifesta il cammino dell’umanità da un insolito punto di vista: la storia dell’igiene e delle innovazioni tecnologiche (di cui rubinetti e valvole costituiscono i componenti fondamentali) che hanno permesso di dominare l’elemento liquido, trasformando la cura del corpo da una pratica di lusso per pochi a fenomeno di massa.



Osservando la collezione esposta nelle teche del Museo di San Maurizio d’Opaglio, anche un occhio poco esperto può notare che i rubinetti assumono forme e colori diversi, a secondo dell’epoca, del materiale o dell’ambiente per cui sono stati progettati.

Questi semplici oggetti di uso quotidiano nascondono al loro interno un meccanismo chiamato miscelatore che funziona grazie a una cartuccia a dischi ceramici ed è in grado di far fuoriuscire acqua calda, fredda o tiepida; non è sempre facile riuscire a far funzionare un dispositivo del genere all’interno di un rubinetto che sia allo stesso tempo efficiente, pratico ed esteticamente piacevole. Per questo è fondamentale una stretta collaborazione tra addetti alla progettazione, ingegneri, tecnici e altre figure che si occupano del corretto funzionamento di un rubinetto e i designer, più attenti invece alle forme e alla componente visiva ed esteriore degli oggetti.

Ecco quindi che, proprio per l’importanza che il design assume nel mondo dell’idraulica, il "Museo del Rubinetto" di San Maurizio d’Opaglio è stato inserito all’interno del volume "La rete dei Giacimenti del Design Italiano".