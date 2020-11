PETTENASCO - 11-11-2020 -- La conferma ufficiale

è arrivata lunedì 9 novembre: Pettenasco quest’anno non avrà il suo Presepe galleggiate a Riva Pisola.



Inaugurato la prima volta l’8 dicembre 2015, il Presepe sul lago è diventato, anno dopo anno, una presenza fissa del periodo natalizio e sempre è stato vissuto con grande affetto da tantissimi visitatori.

Quest’anno le norme atte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non consentono di allestire il Presepe ma, nonostante ciò, per le vie del paese rivierasco si respirerà comunque il Natale, un Natale ovviamente diverso ma assolutamente non perso se vissuto nella sua vera essenza.



I ragazzi del Gruppo A&Team Pro Loco Giovani hanno già quasi tutto pronto per abbellire il paese e, auspicando la situazione sanitaria non peggiori e non si vada quindi incontro a nuove e più stringenti chiusure che renderebbero impossibile qualunque cosa, Pettenasco avrà i suoi addobbi.



Ci saranno i tradizionali babbi natale dipinti sui tronchi di legno, dei nuovissimi cartelli con la scritta “Buon Natale” e poi ancora ci sarà l’albero posizionato vicino alla Chiesa Parrocchiale che si illuminerà e sarà in movimento e forse, sempre vicino alla Chiesa, ci sarà anche la Natività…



Il Gruppo A&Team nei mesi scorsi ha lavorato -sempre sicurezza e naturalmente solo quando è stato possibile farlo- in modo lodevole; c’è sempre tanta bella energia fra i ragazzi del Gruppo, ci sono idee, progetti, voglia di fare e questa positività è importante. Ora più che mai.



Anche quest’anno il Gruppo ha avuto il valido supporto di quelli che a Pettenasco vengono definiti “maestri”, professionisti in vari settori che come sempre si sono occupati dei lavori più delicati e non adatti ai ragazzi.

Natale è ormai vicino e anche se Pettenasco in questo 2020 non avrà il suo famoso Presepe sul lago, in paese si respirerà comunque l’atmosfera natalizia grazie a tanti piccoli grandi simboli che, soprattutto quest'anno, vogliono essere espressione di un Natale di verità bello da riscoprire per vivere appieno il suo messaggio positivo di speranza, fiducia e luce.

