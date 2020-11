OMEGNA - 11-11-2020 -- Nella giornata di giovedì 12 novembre,

a Omegna il mercato ci sarà solamente con banchi alimentari.

Nella stretta osservanza dell’ultimo DPCM, l’amministrazione comunale di Omegna comunica che il mercato settimanale del giovedì si svolgerà regolarmente con la presenza, però, dei soli banchi alimentari.

Confermato nelle medesime modalità anche l’appuntamento del venerdì a Crusinallo, dove è di recente ripartito il mercato settimanale.



"Se possibile, l’invito ai cittadini abituati a effettuare i propri acquisti alimentari in questa modalità è di recarsi al mercato già dal primo mattino per evitare inutili assembramenti nelle ore centrali, quando anche il sole è più caldo e, chi può, si reca volentieri lungolago per una passeggiata", precisa Mattia Corbetta, assessore al commercio del Comune di Omegna.