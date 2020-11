ORTA SAN GIULIO -12-11-2020 -- Anche il sindaco di Orta San Giulio,

Giorgio Angeleri, è risultato positivo al Covid19 e lo ha annunciato lui stesso sul profilo Facebook del comune.



“Cari concittadini e amici, il vostro sindaco Giorgio ha fatto il tampone per il Covid19 ed è risultato positivo, asintomatico, e quindi per un po' di tempo sarò in quarantena. Sto bene e resterò in contatto con voi attraverso i social e il telefono.

Il personale del comune resterà in lavoro agile sempre raggiungibile attraverso i cellulari. Dobbiamo tutti quanti fare il nostro dovere e mantenere sempre prudenza e attenzione. Un abbraccio dal vostro sindaco Giorgio”, ha scritto Angeleri.