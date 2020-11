VCO - 13-11-2020 - Nova Coop,

come già accaduto durante il lockdown in primavera, sta intensificando i servizi di consegna della spesa a domicilio a fronte della recrudescenza dell’epidemia da coronavirus e delle nuove misure restrittive varate con il Dpcm del 4 novembre che ha inserito il Piemonte tra le zone rosse. In collaborazione con la Cooperativa sociale “La Vaina” è stato avviato un servizio di consegna a domicilio riservato agli over 65 che risiedono nei comuni di Verbania, Gravellona Toce e nei centri abitati che si trovano sulla strada tra Omegna e il capoluogo di provincia: Ornavasso, Casale Corte Cerro, Mergozzo, Baveno, Fondotoce e Gabbio.

Per prenotare la propria spesa (con un limite massimo di 30 pezzi per ordine) occorre contattare i numeri 0323.844611 e 0323.844765 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Le spese vengono preparate presso l’Ipercoop di Gravellona Toce nel rispetto delle norme igieniche e consegnate nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dai volontari della Cooperativa “La Vaina”. Il servizio di consegna è totalmente gratuito per gli utenti.

Nova Coop, da sempre attenta alle necessità e ai bisogni dei territori e delle comunità in cui è presente con i propri punti vendita, prosegue così un impegno avviato in occasione del lockdown di marzo e aprile offrendo supporto e sostegno alla cittadinanza, con particolare riguardo agli anziani, alle persone in difficoltà e in condizioni di disagio che subiscono maggiormente gli effetti delle restrizioni e delle misure adottate dal governo e dagli enti locali per contrastare la diffusione del Covid-19. Uno sforzo che la Cooperativa porta avanti grazie alla sinergia e ai rapporti sviluppati con le realtà del terzo settore e le reti di volontariato locali che operano nei territori. (c.s)