PETTENASCO - 13-11-2020 -- “Tutto è nato

dalla mia volontà di creare qualcosa di nuovo in un momento in cui la frustrazione di non poter portare a termine i progetti in corso era fortissima…”



E’ così che Elisabetta Zucchi, apprezzatissima wedding & party planner di Pettenasco, inizia a raccontare il suo nuovo progetto denominato “Lagourmet”, un food home delivery dedicato alle zone tra il lago d'Orta e il lago Maggiore.



Questo è indubbiamente un periodo difficile e doloroso a causa delle tante crisi che con inusitata intensità stanno affliggendo il mondo intero, ma se è vero che le criticità ci sono e sono tante, è altrettanto vero che non mancano esempi positivi di imprenditori che non vogliono smettere di credere nei propri sogni e con audacia, visione e competenze, ideano e realizzano nuove opportunità lavorative.

Ecco quindi “Lagourmet”: ambizioso progetto legato al cibo di qualità che, appena sbocciato con delicata determinazione in questo periodo complicato, abbraccia i territori del lago d’Orta e del Lago Maggiore.



Abbiamo chiesto ad Elisabetta Zucchi di parlarci di questa sua avventura imprenditoriale ennesima prova del fatto che, se ci si crede veramente, è assolutamente possibile far incontrare il verbo lavorare con il verbo amare: “La mia passione per il cibo è sconfinata, fin dalla mia tesi di laurea su “La Polisensorialità dell’Arte Culinaria”. Quell’approccio olistico al cibo mi ha portato a diventare una party planner proprio perché al centro di una festa ben fatta sta sempre il buon cibo. Quindi, tornando al momento pandemico, ho pensato ancora una volta al cibo, quello buono, quello che quando i ristoranti sono chiusi e non riesci a procurati gli ingredienti che vuoi non puoi farti. Allora ho pensato di poter replicare in chiave rivisitata i delivery delle città nella nostra zona. Ho iniziato quindi a parlarne con qualche professionista di settori affini: le risposte sono state un elenco di tante difficoltà e poche soluzioni, in particolare per i grandi spostamenti che la conformazione del VCO implica. Non mi rendevo conto che la mia soluzione era sotto i miei occhi: Alberto Savoini e Gabriele Ferrari del banqueting Delicatezze a casa tua, sono miei partner commerciali storici in ambito banqueting e quando ho esposto il mio progetto, in punta di piedi e ormai quasi disillusa, loro lo hanno accolto con entusiasmo. Abbiamo dovuto trovare numerose soluzioni per aggirare le difficoltà che indubbiamente ci sono nel gestire un sistema di consegne qui nel VCO. Da oggì parte il servizio e spero con tutto il mio cuore che le persone comprendano le peculiarità di un servizio tutto nuovo e in continua evoluzione. In un momento storico in cui tutti corrono e pretendono consegne in tempi disumani, noi abbiamo volutamente rallentato. La buona cucina ha bisogno di tempo. Quindi siamo lontani anni luce dalle consegne espresse o dai fast food delivery delle grandi catene. Noi siamo quelli che pianificano, organizzano e creano momenti speciali. Il nostro sito, infatti, non parte dal piatto specifico ma dall’occasione in cui verrà consumato. In zona rossa le occasioni sono decisamente limitate e partiamo quindi con proposte dedicate alla famiglia: ho pensato subito al pranzo della domenica, quello caratterizzato dal profumo di ragù e arrosto per intenderci. Allora via libera ai piatti tradizionali della cucina italiana. Poi c’è il sabato sera, quello che per la maggior parte di noi è il momento più duro per essere chiusi in casa, quando il cibo può essere un momento ludico se i piatti serviti possono essere condivisi con chi amiamo. Sì lo so, siamo degli inguaribili romantici! In “Lagourmet” sono riuscita anche a inserire un servizio che ancor più affine al mio lavoro, quello dello styling della tavola anche se al momento sarà un po’ dura, confido molto sulla voglia delle persone di avere sotto gli occhi qualcosa di bello: che cosa c’è di più bello di una bella tavola imbandita che ti riempie gli occhi ?” .



r.a.