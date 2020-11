PETTENASCO - 14-11-2020 -- Anche in questo 2020

il Comune di Pettenasco premia i suoi studenti più meritevoli.

Nel comune rivierasco è, infatti, stato da poco aperto il bando per l’assegnazione degli "assegni di studio" a favore degli studenti residenti a Pettenasco; nello specifico si parla di 4 "assegni di studio di € 200,00 ciascuno per gli studenti di scuole di istruzione secondaria superiore statali o legalmente riconosciuti e di 3 "assegni di studio" di € 400,00 ciascuno per gli studenti che frequentano corsi universitari.

Possono inoltrare richiesta di partecipazione i genitori o altri soggetti rappresentanti il minore, ovvero lo studente stesso se maggiorenne, nei casi in cui lo studente abbia conseguito una media scolastica non inferiore a 7,5/10 nella valutazione finale dell'anno scolastico 2019/2020 e coloro che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con un voto non inferiore a 85/100; possono inoltrare richiesta di partecipazione al beneficio i soggetti frequentanti corsi universitari che abbiano conseguito nell'anno accademico 2018/2019 una media ponderata di 27/30.

La richiesta di partecipazione deve essere presentata presso il Comune entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2020; i moduli per la succitata richiesta sono disponibili presso la sede comunale o sul sito internet https://www.comune.pettenasco.no.it

r.a.