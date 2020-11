PELLA - 15-11-2020 -- Verrà riaperto nelle prossime settimane

il ponte che collega Pella alla frazione Alzo. Come ha ricordato il consigliere porvinciale delegato alla Viabilità, Marzia Vicenzi, "Il ponte era stato chiuso nel novembre dello scorso anno per problemi strutturali. Il periodo del lockdown aveva fatto slittare i tempi dei lavori, che ora, con alcuni interventi di consolidamento, sono giunti alla loro fase conclusiva. La Provincia è inoltre al lavoro, sempre in territorio di Alzo, per la riapertura della strada provinciale 46 della costa occidentale del Lago d'Orta chiusa in occasione dei fatti alluvionali del 3 ottobre scorso, e della strada provinciale 47 traPogno e San Maurizio d'Opaglio dove si era verificata una frana, fatto che rende necessario un contenimento preventivo.