OMEGNA - 16-11-2020 -- Quest’anno feste e sagre

sono state cancellate per via della pandemia.

Omegna, come moltissime altre zone del VCO, ne ha risentito tantissimo essendo generalmente una cittadina dove di solito vi sono moltissimi eventi Una festa che però questo lockdown non può fermare è il Natale ed Omegna è una dimostrazione lampante di questo. Nonostante il periodo, il comune di Omegna ha deciso di addobbare le vie della cittadina con luci e decorazioni natalizie.

Di fronte al municipio, proprio nella zona del lungolago dove un tempo sorgeva una fontana, è stato posizionato un enorme albero di Natale che, insieme al lago che gli fa da sfondo, forma un abbinamento davvero suggestivo simboleggiando l’amore della città di Omegna verso lo spirito natalizio.



Diego Cataldo