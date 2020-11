CASALE CORTE CERRO - 16-11-2020 -- Si chiama “Noi ci siamo” l’iniziativa

a favore delle persone più fragili e bisognose di attenzione in questo periodo tanto difficile.

Si tratta di uno spertello istituito per andare incontro alle inevitabili difficoltà delle persone più anziane o prive di un supporto familiare, un servizio completamente gratuito dove i volontari si dedicano a soddisfare una serie di esigenze che i più anziani o le persone senza supporto familiare hanno necessità di compiere, ma che a causa delle restrizioni atte a contenere la diffusione del Coronavirus sono impossibilitati a fare.

Tra i servizi principali: il ritiro a domicilio e pagamento bollette, la consegna della spesa a casa e il semplice, ma importantissimo, contatto telefonico per avere qualche buona parola e consigli utili in questo difficile periodo.

Per usufruire dello sportello è sufficiente telefonare al numero 380.2034144 dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17 e concordare l’esigenza necessaria con il volontario.

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale di Casale Corte Cerro, è in collaborazione con l’associazione per la Promozione dell’Anziano e il gruppo di Protezione Civile di Casale Corte Cerro ed è attiva già da qualche giorno.

Lo sportello rimarrà attivo durante tutto il periodo di emergenza.

r.a.